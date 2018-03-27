Neredesin Şişmanoğlu! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Neredesin Şişmanoğlu!

    Neredesin Şişmanoğlu!

    Avrupa'yı hedefleyen 'de golcü bir türlü sahalara dönemedi.

    Avrupa'yı hedefleyen 'de golcü bir türlü sahalara dönemedi. Büyük umutlarla 'tan transfer edilen 28 yaşındaki golcü, ilk 7 hafta stres kırığı yüzünden yoktu. İlk kez 8. haftada sahaya ayak basan Ömer, sadece 6 maçta oynadı. Bu sezon 11'e giremeyen tecrübeli santrfor, 2. yarıda bu kez de dizinden sakatlandı. 8 haftadır takımdan uzak kalan Şişmanoğlu, sadece maçında gol attı. 2019'a kadar kontratı bulunan deneyimli futbolcu ile yeni sezonda yolların ayırılabileceği öğrenildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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