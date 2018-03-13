Sepil: Önümüzdeki 9 hafta önemli – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Sepil: Önümüzdeki 9 hafta önemli

    Sepil: Önümüzdeki 9 hafta önemli

    ekiplerinden 'nin kulüp başkanı , "Önümüzdeki 9 hafta, hem Avrupa kupaları hem de gelecek sezonun yapılanması için önemli." dedi.

    Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun kalan 9 haftasında üst sıralardan sadece 'la mücadele edeceklerini, bunun kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti.

    , "Ligde 5. olursak Avrupa kupalarına katılma ihtimalimiz var. Önümüzdeki 9 haftayı biz böyle değerlendiriyoruz. Bu şansı kullanıp Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz. Önümüzdeki 9 hafta, hem Avrupa kupaları hem de gelecek sezonun yapılanması için önemli." diye konuştu.

    Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmeleri halinde mantıklı adımlar atacaklarını kaydeden Sepil, "Avrupa kupalarına katıldık diye gaza gelip agresif adımlar atmayacağız. Bu adımları stadımız hazır hale geldiği zaman atacağız." ifadelerini kullandı.

    Sepil, 'de futbolun bir şehir için ne kadar önemli olduğunun anlaşılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Altay, Altınordu ve bir üst lige çıkmaya çalışıyor. İzmir'in bu takımları ıskalamaması lazım. Sadece maddi değil, manevi olarak takımları desteklemek gerekiyor. , Avrupa'da oynarsa bu şehrin dinamikleri için de çok önemli bir adım olacak."

    Sözleşmesini uzatmak istedikleri futbolcuların olduğunu aktaran Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Önümüzdeki 2 hafta içinde sözleşmesini uzatacağımız futbolcuları da duyururuz diye düşünüyorum. Sezon sonu sözleşmesi bitecek yabancı futbolculardan Leo ve Kosanovic, yerli oyunculardan Günay, Tanju ve Selçuk var. Onların dışındaki oyuncuların hepsinin gelecek seneye dönük de sözleşmesi var. Sene sonunda ayrılabilecekler olabilir. Bazı oyuncularımıza daha uzun süreli kontratlar da önereceğiz."

    Sepil, 'nın ile ortak bir akademisinin olduğunu ve bu konuda kendileriyle bir ortaklık yapabileceklerini dile getirdi. Demba Ba ile bu konuyu görüşeceklerini ifade eden Sepil, Senegalli futbolcunun seneye takımda kalıp kalmayacağının da önümüzdeki süreçte belli olacağını aktardı.

    Geride kalan günlerde ile bir görüşme yaptıklarını kaydeden Sepil, önümüzdeki süreçte ile ortaklıklarının olabileceğini sözlerine ekledi.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:14
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