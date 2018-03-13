Sepil: Önümüzdeki 9 hafta önemli

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun kalan 9 haftasında üst sıralardan sadece Galatasaray'la mücadele edeceklerini, bunun kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti.

Mehmet Sepil, "Ligde 5. olursak Avrupa kupalarına katılma ihtimalimiz var. Önümüzdeki 9 haftayı biz böyle değerlendiriyoruz. Bu şansı kullanıp Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz. Önümüzdeki 9 hafta, hem Avrupa kupaları hem de gelecek sezonun yapılanması için önemli." diye konuştu.

Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmeleri halinde mantıklı adımlar atacaklarını kaydeden Sepil, "Avrupa kupalarına katıldık diye gaza gelip agresif adımlar atmayacağız. Bu adımları stadımız hazır hale geldiği zaman atacağız." ifadelerini kullandı.

Sepil, İzmir'de futbolun bir şehir için ne kadar önemli olduğunun anlaşılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Altay, Altınordu ve Menemen Belediyespor bir üst lige çıkmaya çalışıyor. İzmir'in bu takımları ıskalamaması lazım. Sadece maddi değil, manevi olarak takımları desteklemek gerekiyor. Göztepe, Avrupa'da oynarsa bu şehrin dinamikleri için de çok önemli bir adım olacak."

Sözleşmesini uzatmak istedikleri futbolcuların olduğunu aktaran Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 2 hafta içinde sözleşmesini uzatacağımız futbolcuları da duyururuz diye düşünüyorum. Sezon sonu sözleşmesi bitecek yabancı futbolculardan Leo ve Kosanovic, yerli oyunculardan Günay, Tanju ve Selçuk var. Onların dışındaki oyuncuların hepsinin gelecek seneye dönük de sözleşmesi var. Sene sonunda ayrılabilecekler olabilir. Bazı oyuncularımıza daha uzun süreli kontratlar da önereceğiz."

Sepil, Demba Ba'nın Moussa Sow ile ortak bir futbol akademisinin olduğunu ve bu konuda kendileriyle bir ortaklık yapabileceklerini dile getirdi. Demba Ba ile bu konuyu görüşeceklerini ifade eden Sepil, Senegalli futbolcunun seneye takımda kalıp kalmayacağının da önümüzdeki süreçte belli olacağını aktardı.

Geride kalan günlerde Tuncay Özilhan ile bir görüşme yaptıklarını kaydeden Sepil, önümüzdeki süreçte Anadolu Grubu ile ortaklıklarının olabileceğini sözlerine ekledi.