Rotamız Avrupa

Antalya'yı 2-1 yenerek Avrupa hedefi yolunda yarışı sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, fikstür avantajlarını hatırlatarak camiaya umut verdi. Sepil, "9 maç kaldı, hedefimiz beşincilik, bunu sonuna kadar kovalayacağız. Dün puan kaybetseydik bu hedefimizden sapmış olacaktık ve iddiasız bir hale gelecektik. Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edeceğimizden umutluyum" dedi. Yakaladıkları başarıda taraftarlarının büyük desteğine vurgu yapan Mehmet Sepil, Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını savundu. Sarıkırmızılıların başkanı Sepil, "Bütün Türkiye onları izliyor, bütün Türkiye onlara imreniyor. Başakşehir karşısında mağlup olduktan sonra taraftarımız aynıydı, dün galip geldik, taraftarımız yine aynı davranış biçiminde. Türkiye'ye örnek olacak bir tribün. Bir numaramız ne Demba Ba, ne başka şeyler, bizim bir numaramız tribünümüz" diye konuştu.

DEMBA BA'YI 2-3 MAÇ SONRA GÖRÜN

Başkan Sepil, Antalya zaferinin mimarı Demba Ba için çarpıcı ifadeler kullandı. Sepil, "1.5 yıl top oynamamış, şu anda vücut olarak hazır olması mümkün değil ancak kafa olarak iyi durumda. Öyle bir golcünüz varsa tartışacak bir şey yok. 2-3 maç sonra vücudu da beyniyle hareket edecek, beklentim bu" dedi.