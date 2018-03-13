Rotamız Avrupa – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rotamız Avrupa

    Rotamız Avrupa

    “9 maç kaldı, hedefimiz beşinci olmak, bunu sonuna kadar kovalayacağız. Kalan 9 maçın 5’i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edeceğimizden umutluyum.”

    'yı 2-1 yenerek Avrupa hedefi yolunda yarışı sürdüren 'de Başkan , fikstür avantajlarını hatırlatarak camiaya umut verdi. Sepil, "9 maç kaldı, hedefimiz beşincilik, bunu sonuna kadar kovalayacağız. Dün puan kaybetseydik bu hedefimizden sapmış olacaktık ve iddiasız bir hale gelecektik. Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edeceğimizden umutluyum" dedi. Yakaladıkları başarıda taraftarlarının büyük desteğine vurgu yapan Mehmet Sepil, 'de başka bir örneğinin olmadığını savundu. Sarıkırmızılıların başkanı Sepil, "Bütün Türkiye onları izliyor, bütün Türkiye onlara imreniyor. karşısında mağlup olduktan sonra taraftarımız aynıydı, dün galip geldik, taraftarımız yine aynı davranış biçiminde. Türkiye'ye örnek olacak bir tribün. Bir numaramız ne , ne başka şeyler, bizim bir numaramız tribünümüz" diye konuştu.

    DEMBA BA'YI 2-3 MAÇ SONRA GÖRÜN
    Başkan Sepil, Antalya zaferinin mimarı Demba Ba için çarpıcı ifadeler kullandı. Sepil, "1.5 yıl top oynamamış, şu anda vücut olarak hazır olması mümkün değil ancak kafa olarak iyi durumda. Öyle bir golcünüz varsa tartışacak bir şey yok. 2-3 maç sonra vücudu da beyniyle hareket edecek, beklentim bu" dedi.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rotamız Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN