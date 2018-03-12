Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, attığı gollerle taraftarların gönlünü fethetti. Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın değişmez ismi oldu.
Son olarak 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta 33. haftada oynanan Gaziantepspor maçında sonradan oyuna dahil olan Demba Ba, o tarihten sonra ilk resmi maçına 5 Şubat 2018 tarihinde oynanan Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında çıkmıştı. Yaklaşık 8 ay resmi maça çıkmamasından dolayı Ba'nın transferine birçok kesim önyargıyla yaklaşırken, deneyimli golcü kendisine güvenen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yüzünü kara çıkarmadı.
JAHOVİC'İ UNUTTURDU
Demba Ba'nın ortaya koyduğu başarılı performans, sarı-kırmızılı taraftarlara eski golcüleri Jahovic'i de unutturdu. Hatırlanacağı üzere Makedon oyuncu ligin ilk yarısını 14 golle tamamladıktan sonra kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş ve Atiker Konyaspor'a transfer olmuştu.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:40
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Zafere mecburuz
Toplam 1
Yorum
migros Ortada futbolun f si yok hakeme sarıyor ona buna yürüyor utanıyoruz senden fb li olarak.defol git biran önce.Başarı falanda istemiyoruz send
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Atiba’ya özel teşekkür
Toplam 4
Yorum
Pençe Rüyanda görürsün sen onu sevgili renkli kardeşim :) Daha en az 2 yıl oynar ve oynayacak.
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Beşiktaş'tan transfer harekatı!
Toplam 2
Yorum
Berk Transferler ya çok yaşlı yada çok genç Monaco dan tecrübeli scout transfer edilsin operasyonu o yapsın 50 yıl öncenin yöntemlerini bırakın
Göztepe’de Demba Ba rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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