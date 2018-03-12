Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ligde dün Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenilenme çalışması gerçekleştirdiği Göztepe'de, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı futbolcular, 14 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.