Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.
Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenilenme çalışması gerçekleştirdiği Göztepe'de, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı futbolcular, 14 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:13
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Giuliano ve Talisca için kritik gün!
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TalisCAN Talisca isabetli pas atmasini bilse çoktan Brezilya milli takim'in 10 numarasi olurdu Countinho'nun yaninda. Simdi ancak yedek olur..
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Giuliano ve Talisca için kritik gün!
Toplam 4
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Cenk 2side gidemez
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Renkli.. Allah'dan kork Allah'dan...
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