Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    'de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı.

    Ligde dün Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

    Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenilenme çalışması gerçekleştirdiği 'de, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

    Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı futbolcular, 14 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:13
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