Göztepe'den genç taraftara büyük moral – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'den genç taraftara büyük moral

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'den genç taraftara büyük moral

    , rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören genç taraftar Lütfi Balsal Sanverir'e büyük jest yaptı.

    Sıkı bir Göztepeli ve aynı zamanda İzmirli gazeteci 'in oğlu olan 19 yaşındaki Lütfi Baysal için özel bir klip hazırlandı. Sarı-kırmızılılarda futbolcular Andre Castro, , , Halil Akbunar ile Teknik Direktör , Baysal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. , "Lütfi geçmiş olsun. İyi bir Göztepeli olduğunu biliyoruz. Bir an önce aramıza dönmeni istiyoruz ve seni maçlarımıza tekrar bekliyoruz" dedi.
    Sanverir ailesi, 'nin büyük jestine teşekkür etti.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:55
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