Göztepe'den genç taraftara büyük moral
Göztepe, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören genç taraftar Lütfi Balsal Sanverir'e büyük jest yaptı.
Sıkı bir Göztepeli ve aynı zamanda İzmirli gazeteci Tamer Sanverir'in oğlu olan 19 yaşındaki Lütfi Baysal için özel bir klip hazırlandı. Sarı-kırmızılılarda futbolcular Andre Castro, Oscar Scarione, Demba Ba, Halil Akbunar ile Teknik Direktör Tamer Sanverir, Baysal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tamer Tuna, "Lütfi geçmiş olsun. İyi bir Göztepeli olduğunu biliyoruz. Bir an önce aramıza dönmeni istiyoruz ve seni maçlarımıza tekrar bekliyoruz" dedi.
Sanverir ailesi, Göztepe'nin büyük jestine teşekkür etti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
Göztepe'den genç taraftara büyük moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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