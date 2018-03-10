Göztepe'nin konuğu Antalyaspor
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, ligde 25. haftaya 36 puanla girerken, bu sezon deplasmanda maç kazanamayan Antalyaspor'un ise 25 puanı bulunuyor.
Göztepe'de cezalı Sabri Sarıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe 3-1 kazandı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:05
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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