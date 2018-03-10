Göztepe'nin konuğu Antalyaspor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nin konuğu

    Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

    , 'in 25. haftasında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.

    Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

    'in sarı-kırmızılı ekibi, ligde 25. haftaya 36 puanla girerken, bu sezon deplasmanda maç kazanamayan 'un ise 25 puanı bulunuyor.

    'de cezalı 'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe 3-1 kazandı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:05
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