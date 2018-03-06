Göztepe teselli buldu

Kayserispor deplasmanda Bursaspor'a 1-0, Trabzonspor da evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek Göztepe ile puan farkını açma şansını kaçırdı. Göztepe'nin diğer rakibi Demir Grup Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanından 4-1 galip gelerek İzmir ekibinin 1 puan önüne geçti. Pazar günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, UEFA Avrupa Ligi umutlarını korurken karşılaşmanın önemi sarı-kırmızılılar için daha fazla arttı.



Göztepe, düşüşe geçtiği ikinci yarıda oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Bir tek Sivasspor'u Bornova Stadı'nda tek golle geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Başakşehir'e yenildi, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor'la berabere kaldı.



Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kart cezalısı Sabri ve sakatlıkları süren Hakan'la Ömer forma giyemeyecek. 2 maçlık cezası biten sol bek Traore formasına kavuşacak. Sakatlıkları yüzünden ve 2 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu'nun da iyileştiği öğrenildi.



Öte yandan Göztepe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribün 216 TL, Numaralı Tribün 109 TL , Kuzey Kale Arkası Tribün 16.5 TL ve Misafir Tribün 22 TL

