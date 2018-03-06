Haftaya deplasman takımları damga vurdu – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Haftaya deplasman takımları damga vurdu

    Haftaya deplasman takımları damga vurdu

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasman takımları, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

    26 golün atıldığı haftada oynanan 9 maçın 6'sını deplasman ekipleri kazandı. İki karşılaşmadan ev sahibi takım galibiyetle ayrılırken, bir müsabaka da berabere bitti. Kırmızı kartın çıkmadığı haftada , , Evkur , ve , deplasmandan üç puanla döndü.

    Beşiktaş, 'u 2-0, Demir Grup Sivasspor, 'u 4-1, Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2, Galatasaray, 'u 7-0, Aytemiz Alanyaspor, 'ni, Evkur Yeni Malatyaspor da 'u 1-0 mağlup etti. Sahasında kazanan ekipler ise ve oldu.

    Bursaspor, 'u 1-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir de 'yi 2-0'la geçti. Haftanın berabere tamamlanan tek maçı Stadı'nda oynandı. Kasımpaşa ile Osmanlıspor, 1-1 berabere kaldı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:26
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