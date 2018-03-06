Haftaya deplasman takımları damga vurdu
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasman takımları, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
26 golün atıldığı haftada oynanan 9 maçın 6'sını deplasman ekipleri kazandı. İki karşılaşmadan ev sahibi takım galibiyetle ayrılırken, bir müsabaka da berabere bitti. Kırmızı kartın çıkmadığı haftada Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, deplasmandan üç puanla döndü.
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u 4-1, Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2, Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 7-0, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni, Evkur Yeni Malatyaspor da Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sahasında kazanan ekipler ise Bursaspor ve Medipol Başakşehir oldu.
Bursaspor, Kayserispor'u 1-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir de Göztepe'yi 2-0'la geçti. Haftanın berabere tamamlanan tek maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı. Kasımpaşa ile Osmanlıspor, 1-1 berabere kaldı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:26
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Oğuz Çetin favoriyi açıkladı! ''Şampiyonluk adayım...''
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST TAKIMLAR BAZEN KÖTÜ OYNUYOR FENERDE ÖYLE OLABİLİR AMA HAKEMLER FENERİ DOĞRUYOR AYKUT DIŞINDA SAVUNAN BİR ALLAHIN KULU YOK BETER OLALIM O ZAM
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Rodallega boş geçti
Toplam 2
Yorum
lazrail bakın şu gerçektir ki takımda burak dışında golcü yok burak da malesef takım oyunu oynamıyor ama ndoyda rodallegada bizim ayaramızda değill
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 11
Yorum
k. ya başkan hep aynı laflar önce sen kendine dikkat et ! yanlış transferler başarısızlıklar bıktık artık, ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON !
Haftaya deplasman takımları damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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