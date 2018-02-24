Göztepe'nin konuğu Sivasspor
Spor Toto Süper Lig’de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek.
Ligde son oynadığı 6 müsabakada üçer beraberlik ve yenilgi alan Göztepe, 23. haftaya 33 puan ve averajla 8. sırada girdi. Deplasmanda son 5 maçta galip gelemeyen Göztepe'nin rakibi Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşma öncesinde 34 puanla 6. durumda yer alıyor.
Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmişti.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:04
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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