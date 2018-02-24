Göztepe'nin konuğu Sivasspor – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'nin konuğu Sivasspor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'nin konuğu Sivasspor

    ’de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan , yarın u konuk edecek.

    Ligde son oynadığı 6 müsabakada üçer beraberlik ve yenilgi alan , 23. haftaya 33 puan ve averajla 8. sırada girdi. Deplasmanda son 5 maçta galip gelemeyen 'nin rakibi bu karşılaşma öncesinde 34 puanla 6. durumda yer alıyor.

    Göztepe ile arasında Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem görev yapacak.

    Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

    Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:04
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