Göztepe telafi peşinde
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde son olarak MYK Hentbol'a deplasmanda 24-20 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe, yarın Beykoz Belediyespor'u misafir edecek.
Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, taraftarın desteği ile galip geleceklerini söyledi.
Öztürk, "Bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz. MYK mağlubiyetini telafi edeceğiz" dedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:56
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
Göztepe telafi peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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