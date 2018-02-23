Göztepe telafi peşinde – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    telafi peşinde

    Göztepe telafi peşinde

    Erkekler Süper Ligi'nde son olarak MYK Hentbol'a deplasmanda 24-20 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını tepen , yarın 'u misafir edecek.

    Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, taraftarın desteği ile galip geleceklerini söyledi.
    Öztürk, "Bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz. MYK mağlubiyetini telafi edeceğiz" dedi.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:56
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