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    02 Şubat 2018, Cuma
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    güzel olur’

    ‘Avrupa güzel olur’
    Başkan , hedefini kovalamaya çalışacaklarını vurguladı. Bunun üzerlerinde baskı oluşturmadığını savunan Sepil, "Avrupa'ya gidersek güzel olur. Ancak 2 yıl sonra stadımızın hizmete girmesiyle hedefler büyüyecek" diye konuştu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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