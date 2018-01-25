CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ya Rhodolfo ya Çalık

    Ya Rhodolfo ya Çalık

    ’nin, Peybernes’i gönderip yerine Beşiktaş’ın eski stoperi Rhodolfo’yu edeceği öğrenildi. G.Saray’dan da alternatifler arasında

    GÖZTEPE, stoper transferinde sona geldi. Defans hattına mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, G.Saraylı Ahmet Çalık ve eski Beşiktaşlı Rhodolfho için girişimlerini hızlandırdı. İzmir ekibinin iki futbolcudan birini kadroya katacağı öğrenilirken, yabancı kontenjanını da açmak için de Fransız futbolcu Mathieu Peybernes'i gözden çıkardığı belirtildi.

    RHODOLFO HAZIR KITA
    SARI-kırmızılıları n Peybernes'le ilişiğini kesmesi halinde Brezilya Serie A'da Flamengo takımında oynayan ve 19 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli futbolcuyu önümüzdeki günlerde İzmir'e getireceği belirtildi. , yabancı kontenjanını açamaması durumunda sarı- kırmızılılardan 23 yaşındaki milli stoper Ahmet Çalık'ı kiralayacağı bildirildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ya Rhodolfo ya Çalık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN