Ya Rhodolfo ya Çalık
Göztepe’nin, Peybernes’i gönderip yerine Beşiktaş’ın eski stoperi Rhodolfo’yu transfer edeceği öğrenildi. G.Saray’dan Ahmet Çalık da alternatifler arasında
GÖZTEPE, stoper transferinde sona geldi. Defans hattına mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, G.Saraylı Ahmet Çalık ve eski Beşiktaşlı Rhodolfho için girişimlerini hızlandırdı. İzmir ekibinin iki futbolcudan birini kadroya katacağı öğrenilirken, yabancı kontenjanını da açmak için de Fransız futbolcu Mathieu Peybernes'i gözden çıkardığı belirtildi.
RHODOLFO HAZIR KITA
SARI-kırmızılıları n Peybernes'le ilişiğini kesmesi halinde Brezilya Serie A'da Flamengo takımında oynayan ve 19 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli futbolcuyu önümüzdeki günlerde İzmir'e getireceği belirtildi. Göztepe, yabancı kontenjanını açamaması durumunda sarı- kırmızılılardan 23 yaşındaki milli stoper Ahmet Çalık'ı kiralayacağı bildirildi.
RHODOLFO HAZIR KITA
SARI-kırmızılıları n Peybernes'le ilişiğini kesmesi halinde Brezilya Serie A'da Flamengo takımında oynayan ve 19 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli futbolcuyu önümüzdeki günlerde İzmir'e getireceği belirtildi. Göztepe, yabancı kontenjanını açamaması durumunda sarı- kırmızılılardan 23 yaşındaki milli stoper Ahmet Çalık'ı kiralayacağı bildirildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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