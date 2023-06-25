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Giresunspor teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı!

Süper Lig’den küme düşen Giresunspor’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu. İşte detaylar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 22:09
Giresunspor teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı!

Yeşil beyazlı ekipte bugün anlaşma sağlanamayan teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrılmasının ardından görüşmeler yürüten Giresunspor yönetiminin daha önce takımı çalıştıran Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Mustafa Kaplan ile anlaşma sağlanmasının ardından yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörümüz Hakan Kurt ve eski futbolcumuz Ali Sakal da görev alacak. Kendisine ve ekibine hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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