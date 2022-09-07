TRANSFER HABERİ: Brandley Kuwas Giresunspor'da!

Son olarak Maccabi Tel Aviv'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz duruma gelen Brandley Kuwas, Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor ile anlaşma sağladı.

Giresunspor'un resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda transfer duyuruldu.

Her iki kanatta da forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcu, forvet arkasında da görev alabiliyor.

Brandley Kuwas'ın güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.