Giresun'a gol kralı

Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Giresunspor, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Çotanaklar, santrfor transferinde rotasını Makedonya'ya çevirdi. Karadeniz temsilcisinin, eski başkanlarından Olgun Aydın'ın Başkanlığını yaptığı, lig şampiyonu Shkupi'nin Nijeryalı golcüsü Sunday Adentunji'yle el sıkıştığı öğrenildi.
SüperLig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Giresunspor, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Çotanaklar, santrfor transferinde rotasını Makedonya'ya çevirdi. Karadeniz temsilcisinin, eski başkanlarından Olgun Aydın'ın Başkanlığını yaptığı, lig şampiyonu Shkupi'nin Nijeryalı golcüsü Sunday Adentunji'yle el sıkıştığı öğrenildi. Makedonya'da sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan, bonservisi elindeki 24 yaşındaki santrforun gelecek hafta imza atacağı bildirildi.