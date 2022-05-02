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Ligde kalmayı garantileyen Giresunspor'da sevinç!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Giresunspor'da alınan galibiyet sonucu ligde kalmanın sevinci yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün "hedefimize resmen ulaştık ve bunun sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 17:24
Ligde kalmayı garantileyen Giresunspor'da sevinç!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunpor'un yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, ligde kalmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine, 29 Nisan Cuma günü sahalarında ağırladıkları Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilediklerini belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüp olarak hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Akgün, "44 yıl sonra yeniden bu sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandık. Lige ilk sezonumuzda kalıcı olma hedefiyle girdik. 35. hafta sonunda da bunu başardık. Hedefimize resmen ulaştık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Akgün, Giresun halkına verdikleri sözü tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını da dile getirdi.

Kalan 3 haftada oynayacakları karşılaşmalardan da en iyi sonuçları almayı hedeflediklerinin altını çizen Akgün, ligi biraz daha üst sıralarda tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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