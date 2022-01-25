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Çotanak çıkışa geçecek

Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Giresunpor, iç sahadaki son 3 maçından puan çıkaramadı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Çotanak çıkışa geçecek

Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Giresunpor, iç sahadaki son 3 maçından puan çıkaramadı. Yeşil-beyazlı yönetici Sinan Akgün, kısa zaman içerisinde toparlanacaklarını ve milli ara sonrasında ligde çıkışa geçeceklerini kaydetti. Sezon sonunda hedefleri olan ligde kalma başarısını göstereceklerine inandıklarını vurgulayan Akgün, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu grubunun bunu başarmak için canla başla mücadele verdiğini sözlerine ekledi.

GİRESUN'DA HAYRULLAH ŞOKU!

Giresunspor'un, Alanya maçında sakatlanan Hayrullah Bilazer'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hayrullah'ın ilk yapılan kontrollerinde, kasığında yırtık tespit edildiği bilgisi verildi. 26 yaşındaki sağ bekin, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi

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