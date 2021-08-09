Haberler Giresunspor Son dakika spor haberi: Tolgahan Acar'ın menajeri Cihan Ercüment ayrılık kararı ile ilgili konuştu

Son dakika spor haberi: Tolgahan Acar'ın menajeri Cihan Ercüment ayrılık kararı ile ilgili konuştu

Son dakika spor haberi: Giresunspor Kulübü tecrübeli file bekçi Tolgahan Acar ile yollarını ayırma kararı almıştı. Tecrübeli kalecinin menajeri ise "1 yıl daha sözleşmemiz var, gelen teklifleri değerlendirip en doğu kararı vereceğiz" dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:50
Son dakika spor haberi: Tolgahan Acar'ın menajeri Cihan Ercüment ayrılık kararı ile ilgili konuştu

Giresunspor'un kalecisi Tolgahan Acar karar aşamasında... Yönetimin ayrılık kararı aldığı tecrübeli eldiven için oyuncunun menajeri Cihan Ercüment açıklamalarda bulundu.

Ercüment, deneyimli file bekçisinin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Giresunspor Kulübü, bize diğer kulüplerle görüşebileceğimizi ve ayrılık kararı alındığını iletti. 1 yıl daha sözleşmemiz var, gelen teklifleri değerlendirip en doğru kararı vereceğiz" dedi.

Daha önce Adanaspor, Gaziantepspor, Göztepe, Altınordu, Sivasspor ve Denizlispor formaları da giyen Tolgahan Acar'ın yeni sezondaki adresi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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