Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...
ÇAYKUR RİZESPOR (1500.00)
GİRESUNSPOR (1500.00)