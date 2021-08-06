Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala İddaa risk yönetimi yeni sezonunun favorisini belirledi. Buna göre Fenerbahçe 3.00 oranla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilirken, onu Beşiktaş ve Galatasaray takip etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 09:59
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

ÇAYKUR RİZESPOR (1500.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

GİRESUNSPOR (1500.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

ALTAY (1500.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

KAYSERİSPOR (1000.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

YENİ MALATYASPOR (1000.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

KASIMPAŞA (700.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

GÖZTEPE (500.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

KONYASPOR (500.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

GAZİANTEP FK (400.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

ANTALYASPOR (400.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

HATAYSPOR (200.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

ADANA DEMİRSPOR (150.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

FATİH KARAGÜMRÜK (150.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

ALANYASPOR (50.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

SİVASSPOR (30.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

BAŞAKŞEHİR (15.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

TRABZONSPOR (5.00)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

GALATASARAY (3.40)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

BEŞİKTAŞ (3.10)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori...

FENERBAHÇE (3.00)

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