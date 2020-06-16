Bu hafta sonu (20-21 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Bu hafta sonu (20-21 Haziran) var mı?

Bu hafta sonu (20-21 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Vaka sayılarında artış gözlemlenmesi sokağa çıkma yasaklarının geri gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Peki, bu hafta sonu var mı? 20-21 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Türkiye normalleşme sürecinde ile mücadelesinde 'Kontrollü Sosyal Hayat' evresine geçiş yaptı. Bu evrede vaka sayılarında bir artış meydana gelince yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kısıtlama uygulanmasına yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme adımları kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının devam edeceği duyurulmuştu.

Başkan konu hakkında, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir." ifadelerine yer verdi.

  1. 16.06.2020
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