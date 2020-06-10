BİM 12 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu! Hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi...
BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok üründe indirim yapıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu internette araştırılıyor. Peki, hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi...
BİM bu hafta birçok fırsat ile karşınıza çıkıyor. Elektronik eşyalardan ev gereçlerine, çocuk kıyafetlerinden, ayakkabı ve terliklere ürünler indirimli sunuluyor.
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
BİM 12 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu! Hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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