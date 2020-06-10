BİM 12 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu! Hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Genel BİM'de hangi ürünler indirimli?

Cuma ürünler kataloğu! Hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi...

BİM 12 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu! Hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi...

her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok üründe indirim yapıyor. BİM ürünler kataloğu internette araştırılıyor. Peki, hangi ürünler indirimli? İşte fiyat listesi...

bu hafta birçok fırsat ile karşınıza çıkıyor. Elektronik eşyalardan ev gereçlerine, çocuk kıyafetlerinden, ayakkabı ve terliklere ürünler indirimli sunuluyor.











  1. 10.06.2020
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