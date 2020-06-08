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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Normalleşme sürecinde alınan yeni önlemler açıklandı!

Normalleşme sürecinde alınan yeni önlemler açıklandı!

salgını önlemleri kapsamında hasta ziyaretleri, raporları ve sağlık personelleri kapsamında yeni önlemler açıklandı. Peki, normalleşme sürecinde alınan yeni önlemler neler?

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

Covid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

  1. 08.06.2020
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