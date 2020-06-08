Normalleşme sürecinde alınan yeni önlemler açıklandı!

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

Covid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.