Normalleşme sürecinde alınan yeni önlemler açıklandı!
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personelleri kapsamında yeni önlemler açıklandı. Peki, normalleşme sürecinde alınan yeni önlemler neler?
Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.
1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.
Covid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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