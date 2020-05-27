30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ta var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonu ve özel günlerde ilan edildi. Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra 'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Pazartesi günleri kabinesiyle toplantı yapan Başkan kabine toplantısının ardından gibi kararları açıklıyordu. Bayram dolayısıyla kabine toplantısı pazartesi günü yapılmadı. Başkan Erdoğan, kabinesiyle toplanacak ve merak edilen konular hakkında açıklama yapacak.

30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.

  1. 27.05.2020
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