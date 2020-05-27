30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonu ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Pazartesi günleri kabinesiyle toplantı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı gibi kararları açıklıyordu. Bayram dolayısıyla kabine toplantısı pazartesi günü yapılmadı. Başkan Erdoğan, kabinesiyle toplanacak ve merak edilen konular hakkında açıklama yapacak.
30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.
- 27.05.2020
- Belhanda ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
- Fatih Terim'den corona virüsü tedavisine destek çağrısı
- Ricardo Friedrich: Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum
- Gürkan Kubilay: İlk haftalarda çok sayıda adale sakatlıkları görülebilir
- Emre Kaplan açıkladı! Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden neden ayrıldı?
- Fenerbahçe'de corona vürüsü sonrası 9 maddelik liste! 'Bundan böyle...'
- "Yediklerinin yanında köpek normal" demişti... Yeni kriz!
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...
- Fenerbahçe Aurelio'yu neden teknik ekibe aldı? İşte cevabı
- Corona virüsü için korkutan tehlike! Meğer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.