30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Pazartesi günleri kabinesiyle toplantı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı gibi kararları açıklıyordu. Bayram dolayısıyla kabine toplantısı pazartesi günü yapılmadı. Başkan Erdoğan, kabinesiyle toplanacak ve merak edilen konular hakkında açıklama yapacak.

30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.