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07 Mayıs 2020, Perşembe
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'den TV açıklaması! "Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak"

MEB'den EBA TV açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak"

Corona virüsü salgını sebebiyle Türkiye'de ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri için sistemine geçiş yapıldı. konu hakkında açıklama yaptı. Peki, yaz tatilinde okul var mı? Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

İŞTE EBA TV AÇIKLAMASI

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

  1. 07.05.2020
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