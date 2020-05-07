Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri? Antalya valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması

Antalya Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yapıldı. Bu haftasonu 24 ilde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Daha önceki haftasonlarında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'da artık sokağa çıkma yasağı uygulaması kalktı. Antalya Valiliği gelişmeyi duyurdu.

Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, ülke olarak, Covid-19 Mücadelemizin 1'inci aşamasını başarıyla tamamladık. Antalya olarak, evde kaldık, tedbirlere uyduk ve başarıyla tamamladık. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Korona mücadelemizin 2'nci aşaması Kontrollü Sosyal Hayat olarak açıklandı. Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla" ifadelerini kullandı.

HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK?

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi. Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.