Spider man (Örümcek adam) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?
Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Örümcek adam bu akşam sinema severlerin konuğu olacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Filmin detayları merak konusu oldu. Peki, Örümcek adam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? saat kaçta? Spider man...
Dünyaca ünlü Marvel karakteri örümcek adam filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. Film öncesinde birçok kişi Google'da araştırma yaparak filmin konusunu, oyuncularını, yayın saatini öğrenmek istedi.
SPIDER MAN (ÖRÜMCEK ADAM) FİLMİNİN KONUSU NE?
Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okul gezisinde üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır ve Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanır ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanmaya yemin eder. Peter, artık 'Örümcek Adam'dır.
SPIDER MAN (ÖRÜMCEK ADAM) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Örümcek adam filminin oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.
SPIDER MAN (ÖRÜMCEK ADAM) FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spider man (Örümcek adam) filmi bu akşam saat 21:00'da ATV'de yayınlanacak.
- 05.05.2020
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Spider man (Örümcek adam) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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