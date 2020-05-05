Spider man (Örümcek adam) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Spider man ATV'de! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Spider man () filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?

Spider man (Örümcek adam) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?

Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan bu akşam sinema severlerin konuğu olacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Filmin detayları merak konusu oldu. Peki, Örümcek adam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? saat kaçta? Spider man...

Dünyaca ünlü Marvel karakteri filmi bu akşam 'de yayınlanacak. Film öncesinde birçok kişi Google'da araştırma yaparak filmin konusunu, oyuncularını, yayın saatini öğrenmek istedi.

SPIDER MAN (ÖRÜMCEK ADAM) FİLMİNİN KONUSU NE?

, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okul gezisinde üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır ve Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanır ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanmaya yemin eder. Peter, artık 'Örümcek Adam'dır.

SPIDER MAN (ÖRÜMCEK ADAM) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Örümcek adam filminin oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Tobey Maguire, Willem Dafoe, , gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.

SPIDER MAN (ÖRÜMCEK ADAM) FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spider man (Örümcek adam) filmi bu akşam saat 21:00'da ATV'de yayınlanacak.

  1. 05.05.2020
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