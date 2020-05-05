Tom Cruise yine tehlike peşinde! Elon Musk'ın desteği ile uzayda film çekilecek!

Elon Musk, en son Twitter'da tüm mülklerini satışa çıkaracağını açıkladıktan sonra Tesla'nın 14 milyar dolar değer kaybetmesine sebep olmuştu. Tesla'nın sahibi Elon Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı.

Deadline'ın haberine göre; Elon Musk'ın uzay sektöründe oldukça hızlı gelişen şirketi SpaceX, NASA ile proje hakkında görüşmeye başladı. Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için bu filmin nasıl çekileceği ve nasıl bir konunun işleneceği belirsizliğini koruyor.

FİLMİN YÖNETMENİ KİM OLACAK?

Uzayda çekilecek ilk filmin projesi için herhangi bir yönetmen veya senarist de açıklanmış değil. Filmin, Tom Cruise'un corona virüs nedeniyle ertelenen Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisiyle bağlantılı olmadığını da bilinenler arasında.

TOM CRUİSE KİMDİR?

Thomas Cruise (3 Temmuz 1962; Syracuse, New York)

Üç kere Akademi Ödülüne aday gösterilmiş, Altın Küre ödüllü oyuncudur. Forbes dergisi tarafından 1 yılda 67 milyon dolar kazancıyla 2006'da dünyanın en güçlü ünlüsü seçilmiştir.

Üç kez Akademi ödülüne aday gösterilmesine rağmen bu ödüllerden hiçbirini alamamıştır. Üç kez Altın Küre kazanmıştır. Annesi Mary öğretmen, babası Thomas ise elektrik mühendisidir. 2007 yılına kadar "dünyada en fazla para kazanan ve yapımcısına kazandıran" oyuncusu olmuştur. 2016 yılında dünyada yapımcısına en fazla kazandıran oyuncular listesinde 6.sırada yer almıştır.

1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kalmıştır. 18 Kasım 2006 Roma'da evlendiği Katie Holmes ile 2012'nin Ağustos ayında boşanmıştır. Scientology tarikatına mensuptur. Suri adında bir kızı vardır.