Ömer Döngeloğlu'nun cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları katıldı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle yaşamını yitiren ilahiyatçı yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Ömer Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne getirildi. Burada, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çok sayıda ilçe belediye başkanı ile sınırlı sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Döngelöoğlu'nun cenazesi 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.
ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN EŞİ VE ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Döngeloğlu'nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, defin işleminin ardından cenazeye katılanlara kısa bir taziye konuşması yaptı. Karaca, Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığını, Covid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
- 03.05.2020
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Ömer Döngeloğlu'nun cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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