Ömer Döngeloğlu'nun cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları katıldı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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'nun cenaze namazına ve ilçe belediye başkanları katıldı

Ömer Döngeloğlu'nun cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları katıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle yaşamını yitiren ilahiyatçı yazar ve sunucu son yolculuğuna uğurlandı.

'nun Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne getirildi. Burada, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve , , çok sayıda ilçe belediye başkanı ile sınırlı sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Döngelöoğlu'nun cenazesi 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.

ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN EŞİ VE ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Döngeloğlu'nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, defin işleminin ardından cenazeye katılanlara kısa bir taziye konuşması yaptı. Karaca, Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığını, Covid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

  1. 03.05.2020
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