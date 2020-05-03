Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi! Ömer Döngeloğlu neden öldü? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi!

kimdir? Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi! Ömer Döngeloğlu neden öldü?

Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi! Ömer Döngeloğlu neden öldü?

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden ilahiyatçı yaşamını yitirdi. Ömer Döngeloğlu'nun öldüğünü duyan sevdikleri büyük üzüntü yaşarken, birçok kişi de Ömer Döngeloğlu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu neden öldü?

Televizyon kanallarında yaptığı dini programlar ile tanınan , salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından birçok vatandaş, ünlü ilahiyatçının biyografisini araştırmaya başladı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Yaptığı dini içerikli programlarla adını duyuran Ömer Döngeloğlu 1968'de Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilgisine sahiptir. Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde yer aldı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

KİTAPLARI

Peygamberin İzinde
Allah'a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus'ab bin Umeyr

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ÖMER DÖNGELOĞLU PAYLAŞIMI

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 14:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi! Ömer Döngeloğlu neden öldü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA