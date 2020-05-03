Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi! Ömer Döngeloğlu neden öldü?

Televizyon kanallarında yaptığı dini programlar ile tanınan Ömer Döngeloğlu, corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından birçok vatandaş, ünlü ilahiyatçının biyografisini araştırmaya başladı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Yaptığı dini içerikli programlarla adını duyuran Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilgisine sahiptir. Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde yer aldı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

KİTAPLARI

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ÖMER DÖNGELOĞLU PAYLAŞIMI