Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 14 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 14 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 14 Mayıs Salı 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 14 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 14 MAYIS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 14 Mayıs Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

14 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde
Rafa Silva transferinde flaş gelişme!
DİĞER
Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: "Aziz Yıldırım'dan ayıran en önemli şey..."
İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları
F.Bahçe'ye sürpriz hoca adayı!
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Ekmas! Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Ekmas! 09:45
Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde 09:37
Mourinho Avrupa'da ses getirdi Mourinho Avrupa'da ses getirdi 01:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:53
Rafa Silva transferinde flaş gelişme! Rafa Silva transferinde flaş gelişme! 09:02
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor! F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor! 09:27
Daha Eski
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:02
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:03
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:03
VAR kayıtları açıklandı VAR kayıtları açıklandı 01:00
Iğdır avantajlı Iğdır avantajlı 01:01