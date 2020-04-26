Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'ın kızı Leyla Gülüşken ile görüştü! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Genel Başkan Erdoğan'dan Leyla Gülüşken'e telefon!

Başkan 'te tedavi edilmeyen 'ın kızı ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'ın kızı Leyla Gülüşken ile görüştü!

Başkan , 'te tedavi edilmeyen 'in kızı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan konulmasında, "Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ten uçakla 'ye getirilen 'in kızı ile telefonda görüştü. İsveç'te Covid-19 teşhisi konan ancak tedavisi yapılmayan Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN LEYLA GÜLÜŞKEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan , Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."

  1. 26.04.2020
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