Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. İsveç'te Covid-19 teşhisi konan ancak tedavisi yapılmayan Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN LEYLA GÜLÜŞKEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."