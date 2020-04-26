Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'ın kızı Leyla Gülüşken ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan konulmasında, "Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. İsveç'te Covid-19 teşhisi konan ancak tedavisi yapılmayan Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN LEYLA GÜLÜŞKEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:
"Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."
Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2020
Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz... pic.twitter.com/auyeWS8P49
- 26.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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