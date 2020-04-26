Leyla Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmeyen babası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'in 'te tedavi edilmeyen babası Türkiye'ye getirildi!

Leyla Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmeyen babası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi!

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan salgını etkisini göstermeye devam ediyor. 'te corona virüsü testi pozitif çıkan tedavi edilmedi. Bu durum üzerine kızı sosyal medyadan paylaşımda bulunarak destek istedi. Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi.

'te yeni tip coronavirüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilen 'in kızı , "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi. İsveç'in Malmö kentinde Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek eve geri gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadan sesini duyurması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı. , sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen ambulans uçağın İsveç'ten Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.
Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını da paylaşan Bakan Koca, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadelerine yer verdi.

EMRULLAH GÜLÜŞKEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara 'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

  1. 26.04.2020
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