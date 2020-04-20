Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü pandemisi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için son hızla çalışırken alınan önlemler de vatandaşın huzur içerisinde yaşamını sürdürmesini sağlıyor. Alınan önlemlerden biri olan Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) toplanan miktar hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmanın ardından kabinesiyle uzun süren bir toplantıya girdi. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Corona virüsü salgını sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oluşturulan Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miltar da açıklandı.
MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NDA NE KADAR TOPLANDI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada," 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı.
- 20.04.2020
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Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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