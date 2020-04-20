Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı? Başkan açıkladı!

Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan pandemisi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için son hızla çalışırken alınan önlemler de vatandaşın huzur içerisinde yaşamını sürdürmesini sağlıyor. Alınan önlemlerden biri olan 'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) toplanan miktar hakkında Başkan açıklamalarda bulundu. Peki, Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı?

Başkan , Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmanın ardından kabinesiyle uzun süren bir toplantıya girdi. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. salgını sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oluşturulan 'nda toplanan miltar da açıklandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NDA NE KADAR TOPLANDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada," 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı.

  1. 20.04.2020
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