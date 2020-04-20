Corona virüsü Türkçe'yi nasıl etkiliyor? Kullanılması gereken kelime önerileri ne? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Türkçe'yi nasıl etkiliyor? Kullanılması gereken önerileri ne? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu açıkladı!

Corona virüsü Türkçe'yi nasıl etkiliyor? Kullanılması gereken kelime önerileri ne? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü sadece sağlığımıza değil dilimize de zarar vermiş olabilir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu corona virüsü sürecinde kullanılması gereken önerilerini paylaştı. Peki, corona virüsü salgını ile ilgili kelime önerileri nedir? mi? Salgın mı?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip (Covid-19) nedeniyle kullanımı artan bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını hatırlatmak amacıyla bir açıklama yaptı.

CORONA VİRÜSÜ SÜRECİNDE KULLANILMASI GEREKEN DOĞRU KELİMELER NE?

Açıklamaya göre, "" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "" yerine "zirve", "" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "", "pnömoni" yerine "zatürre", "filiasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımı önerildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgını dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok meslek erbabı vatandaşımız canla başla görev yaparak sağlıklı bir toplum için çabalamaktadır. Başta sağlık personelimiz olmak üzere özverili gayretleri dolayısıyla bize asil bir millet ve yüksek bir medeniyet olduğumuzu yeniden hatırlatan herkese binlerce teşekkür ederiz. Bu vesileyle pek çok hekim ve bilim insanının gerek iletişim vasıtaları, gerekse sosyal medya aracılığıyla yaptıkları bilgilendirme görevi en az hastane hizmetleri kadar değerli ve önemlidir. Öte yandan insanımızın sağlıklı bir beden kadar sağlıklı bir kültür ortamına da ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu vesileyle bilhassa iletişim vasıtaları dolayısıyla salgın ve corona virüsü konusunda bedensel sağlığımıza yönelik konuşma ve tavsiyeleriyle bizleri aydınlatan hekimlerimiz ve bilim insanlarımızdan -binlerce şükranımızı yineleyerek- kültürel sağlığımız söz konusu olduğunda da güzel dilimizin imkanlarını kullanmalarını, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu adına hassaten rica ediyor, konuya ilişkin lügatçeyi saygıyla sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 21:47
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