19 Nisan 2020 TV yayın akışı! TV'de bugün ne var?
Çin'de başlayan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok kişi kendisini karantinaya aldı. Vatandaşlar karantinada ne izlenir sorusuna cevap arıyorlar. Peki, 19 Nisan 2020 TV yayın akışı ne? Hangi kanalda ne var? TV'de bugün ne var? Detaylar haberimizde...
Corona virüsü salgını sebebiyle 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evde ailecek veya tek başına kalanlar televizyonda izlenebilecek program ve kanalları araştırıyor.
TV'DE BUGÜN NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yedi Bela Hüsnü (yerli film)
21.45 Hababam sınıfı Güle Güle (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı (yabancı film)
21.25 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 İğne İplik (yabancı film)
22.40 İğne İplik (yabancı film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güzel Köylü (tekrar)
22.30 Güzel Köylü (tekrar)
- 19.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
19 Nisan 2020 TV yayın akışı! TV'de bugün ne var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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