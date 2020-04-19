19 Nisan 2020 TV yayın akışı! TV'de bugün ne var? ATV, Star TV, Show TV, TRT1 - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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19 Nisan 2020 TV yayın akışı! TV'de bugün ne var?

19 Nisan 2020 TV yayın akışı! TV'de bugün ne var?

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok kişi kendisini karantinaya aldı. Vatandaşlar karantinada ne izlenir sorusuna cevap arıyorlar. Peki, 19 Nisan 2020 TV yayın akışı ne? Hangi kanalda ne var? TV'de bugün ne var? Detaylar haberimizde...

Corona virüsü salgını sebebiyle 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evde ailecek veya tek başına kalanlar televizyonda izlenebilecek program ve kanalları araştırıyor.

TV'DE BUGÜN NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yedi Bela Hüsnü (yerli film)
21.45 Hababam sınıfı Güle Güle (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 5: Salazar'ın İntikamı (yabancı film)
21.25 Rogue One: Bir Hikayesi (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 (yabancı film)
22.40 İğne İplik (yabancı film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 (tekrar)
22.30 Güzel Köylü (tekrar)

  1. 19.04.2020
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