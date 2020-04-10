Alef dizisi ne zaman başlayacak? Alef dizisinin konusu ne? Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Alef dizisi ne zaman başlayacak? Alef dizisinin konusu ne? Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen...

Corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok kişi kendini karantinaya aldı. Diziler yeni bölüm yayınlamıyor. dizisi birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Alef dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ATV'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu 'nun, ve ile birlikte başrollerini paylaştığı polisiye türündeki hakkında birçok araştırma yapılıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle neredeyse tüm diziler yayından kaldırılmışken, önceden çekilen Alef'in yayınlanacak olması izleyiciye ilaç gibi gelecek. Mistik öğeleri de içerisinde barındıran Alef hakkında her detay sizlerle...

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alef'in 1. ve 2. bölümü Blu TV ve FX TV'de 10 Nisan Cuma akşamı 21.30'da aynı anda yayınlanacak. Alef bu haftaya özel iki bölüm peş peşe yayınlanacak. Dizi, FX'te sansürlü olarak yayınlanacak. Alef'in sansürsüz versiyonunu izlemek isteyenler ise BluTV'den izleyebilecek.

ALEF DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Polisiye severler ekran başına! Alef polisiye kategorisinde çekilen bir dizi olsa da içerisinde tarihi ve mistik öğeler barındırmasıyla farklı bir yapım olacak. Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide Kenan İmirzalıoğlu Kemal isimli bir dedektifi canlandıracak. Dizide genç Kemal'in ortağı ise tecrübeli dedektif Settar (Ahmet Mümtaz Taylan) olacak. İkili İstanbul'da işlenen gizemli bir seri vakasının peşine düşecek. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılacak. Cinayetleri çözmeye çalışan ekip buldukları her delil ile yüzyıllar boyu geriye gidecekler.

  1. 10.04.2020
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