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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Genel Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündemde!

'ın ölüm yıl dönümü gündeme damgasını vurdu! 'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır kimdir? Kaçıncı bölümde ölmüştür?

Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündeme damgasını vurdu! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır kimdir? Kaçıncı bölümde ölmüştür?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'nin en unutulmaz karakteri 'ın ölüm yıl dönümü sosyal medyada gündeme oturdu. Bundan tam önce Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Süleyman Çakır için birçok paylaşım yapıldı. Peki, Süleyman Çakır kimdir? Kaçıncı bölümde ölmüştür?

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden 'nin en sevilen karakteri olan bundan tam önce dizide öldürülmüştü. Diziyi sevenler bugünü unutmadı ve ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır adına paylaşımarda bulundular. Süleyman Çakır'ın ölümünde sonra gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiştir. Dizide bir mafya babasını canlandırmaktadır. tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca benzer bir rolü şuan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırıyor.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit ve Testere Necmi tarafından pusuya düşürülerek bir villaya getirilmiştir. Burada Cerrahpaşahı Haklit tarafından öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Yakın dostu Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede yok etmiş onun intikamını almıştır. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Ölümünün ardından cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiştir.



  1. 08.04.2020
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