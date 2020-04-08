Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündeme damgasını vurdu! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır kimdir? Kaçıncı bölümde ölmüştür?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin en unutulmaz karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü sosyal medyada gündeme oturdu. Bundan tam 16 yıl önce Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Süleyman Çakır için birçok paylaşım yapıldı. Peki, Süleyman Çakır kimdir? Kaçıncı bölümde ölmüştür?
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakteri olan Süleyman Çakır bundan tam 16 yıl önce dizide öldürülmüştü. Diziyi sevenler bugünü unutmadı ve ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır adına paylaşımarda bulundular. Süleyman Çakır'ın ölümünde sonra gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu.
SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?
Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiştir. Dizide bir mafya babasını canlandırmaktadır. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca benzer bir rolü şuan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırıyor.
SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ
Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit ve Testere Necmi tarafından pusuya düşürülerek bir villaya getirilmiştir. Burada Cerrahpaşahı Haklit tarafından öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Yakın dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede yok etmiş onun intikamını almıştır. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Ölümünün ardından cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiştir.
- 08.04.2020
- Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler
- Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: Hayatımı eve taşıdım
- Stephen Appiah'tan Fenerbahçe itirafı! "Çok şükür..."
- Muhammed Mert: Herkes üzerine düşeni yapmalı
- Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Corona virüsü ile mücadelede yeni araştırmacılar aranıyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündeme damgasını vurdu! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır kimdir? Kaçıncı bölümde ölmüştür? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.