Uzay çağı nedir? Uzay çağı dönemi hangi yıl başladı? Uzay çağı ne zaman başladı?  - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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nedir? Uzay çağı dönemi hangi yıl başladı? Uzay çağı ne zaman başladı?

Uzay çağı nedir? Uzay çağı dönemi hangi yıl başladı? Uzay çağı ne zaman başladı?

nedir? Uzay çağının başlangıç tarihi hangi yıla denk geliyor? Uzay çağı ne zaman başlamıştır? ATV'nin sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster, tüm heyecanı ile devam ediyor. 4 Nisan akşamı yayınlanan programda Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı soruldu... İzleyenler, Uzay çağının hangi yıl ile başladığını merak ederken, sorunun yanıtını aramaya başladı. İşte Uzay çağı sorusu ve o sorunun cevabı...

Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri TV ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de 4 Nisan Cumartesi akşamı sorulan ilginç soru merak konusu oldu. adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir?

A) 1937

B) 1949

C) 1957

D) 1969

Uzay Çağı Sputnik 1 ile birlikte 1957 yılında başlamıştır.

Cevap: 1957

  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 10:09
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