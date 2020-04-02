Corona virüsü Türkiye haritası! Türkiye'de kaç vaka var? İl il vaka sayısı...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de corona virüsü salgınına karşı amansız bir mücadele veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün gün basın toplantıları düzenleyerek, virüsün ülkemizdeki yayılımı ve etkisi hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Son olarak Bakan Koca, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının ardından kameralar karşısına geçerek birçok yeni bilgi verdi. Bunlardan ilki Türkiye'de görülen vaka sayısı ile ilgiliydi...

Corona virüsü testi pozitif çıkanların sayısı 15 bin 579 oldu. Bununla birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 277... Diğer yandan Bakan Koca'nın yaptığı basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin il il corona virüsü haritası paylaşıldı. Bu paylaşıma göre en fazla vakanın görüldüğü il, 8 bin 852 kişi ile nüfusun da en yoğun olduğu şehir olan İstanbul'du. İstanbul'u vaka sayısında İzmir ve Ankara takip etti.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana 197

Edirne 89

Malatya 49

Adıyaman 26

Elazığ 9

Manisa 65

Ağrı 29

Erzincan 17

Mardin 34

Aksaray 4

Erzurum 86

Mersin 9

Amasya 24

Eskişehir 83

Muğla 43

Ankara 712

Gaziantep 37

Muş 11

Afyon 11

Giresun 61

Nevşehir 18

Antalya 95

Gümüşhane 12

Niğde 3

Ardahan 5

Hakkari 2

Ordu 73

Artvin 15

Hatay 22

Osmaniye 31

Aydın 12

Iğdır 25

Rize 88

Balıkesir 87

Isparta 268

Sakarya 207

Bartın 8

İzmir 853

Samsun 112

Batman 7

İstanbul 8852

Siirt 32

Bayburt 18

Kahramanmaraş 15

Sinop 31

Bilecik 5

Karabük 10

Sivas 67

Bingöl 8

Karaman 12

Şanlıurfa 11

Bitlis 22

Kars 25

Şırnak 3

Bolu 6

Kastamonu 13

Tekirdağ 101

Burdur 2

Kayseri 109

Tokat 80

Bursa 135

Kırıkkale 22

Trabzon 74

Çanakkale 24

Kırklareli 35

Tunceli 6

Çankırı 13

Kırşehir 4

Uşak 38

Çorum 29

Kilis 16

Van 26

Denizli 81

Kütahya 5

Yalova: 46

Diyarbakır 26

Konya 584

Yozgat 13

Düzce 21

Kocaeli 410

Zonguldak 112





CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki "Huanan" isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi korona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor.