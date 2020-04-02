Corona virüsü Türkiye haritası! Türkiye'de kaç vaka var? İl il vaka sayısı...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'de toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın duyurduğu rakamlara göre ülkemizde corona virüsü testi pozitif çıkan hasta sayısı 15 bin 679'a yükseldi. Öte yandan basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin 81 ilindeki vaka sayıları da açıklanmış oldu. Vatandaşlar şimdi kendi illerindeki vaka sayılarını merak ediyor. Peki Türkiye'nin corona haritasında durumu nasıl? İyileşen kişi sayısı kaç? Şu ana kadar kaç ölüm yaşandı? İşte tüm ayrıntılar...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de corona virüsü salgınına karşı amansız bir mücadele veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün gün basın toplantıları düzenleyerek, virüsün ülkemizdeki yayılımı ve etkisi hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Son olarak Bakan Koca, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının ardından kameralar karşısına geçerek birçok yeni bilgi verdi. Bunlardan ilki Türkiye'de görülen vaka sayısı ile ilgiliydi...
Corona virüsü testi pozitif çıkanların sayısı 15 bin 579 oldu. Bununla birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 277... Diğer yandan Bakan Koca'nın yaptığı basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin il il corona virüsü haritası paylaşıldı. Bu paylaşıma göre en fazla vakanın görüldüğü il, 8 bin 852 kişi ile nüfusun da en yoğun olduğu şehir olan İstanbul'du. İstanbul'u vaka sayısında İzmir ve Ankara takip etti.
İŞTE İL İL VAKA SAYILARI
Adana 197
Edirne 89
Malatya 49
Adıyaman 26
Elazığ 9
Manisa 65
Ağrı 29
Erzincan 17
Mardin 34
Aksaray 4
Erzurum 86
Mersin 9
Amasya 24
Eskişehir 83
Muğla 43
Ankara 712
Gaziantep 37
Muş 11
Afyon 11
Giresun 61
Nevşehir 18
Antalya 95
Gümüşhane 12
Niğde 3
Ardahan 5
Hakkari 2
Ordu 73
Artvin 15
Hatay 22
Osmaniye 31
Aydın 12
Iğdır 25
Rize 88
Balıkesir 87
Isparta 268
Sakarya 207
Bartın 8
İzmir 853
Samsun 112
Batman 7
İstanbul 8852
Siirt 32
Bayburt 18
Kahramanmaraş 15
Sinop 31
Bilecik 5
Karabük 10
Sivas 67
Bingöl 8
Karaman 12
Şanlıurfa 11
Bitlis 22
Kars 25
Şırnak 3
Bolu 6
Kastamonu 13
Tekirdağ 101
Burdur 2
Kayseri 109
Tokat 80
Bursa 135
Kırıkkale 22
Trabzon 74
Çanakkale 24
Kırklareli 35
Tunceli 6
Çankırı 13
Kırşehir 4
Uşak 38
Çorum 29
Kilis 16
Van 26
Denizli 81
Kütahya 5
Yalova: 46
Diyarbakır 26
Konya 584
Yozgat 13
Düzce 21
Kocaeli 410
Zonguldak 112
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki "Huanan" isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi korona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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