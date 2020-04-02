Son dakika: Antalya'da corona virüsü vaka sayısı! Antalya'da kaç vaka var? Türkiye'de il il kaç vaka var? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Genel Son dakika: Antalya'da corona virüsü vaka sayısı!

Son dakika: 'da corona virüsü vaka sayısı! Antalya'da kaç vaka var?

Son dakika: Antalya'da corona virüsü vaka sayısı! Antalya'da kaç vaka var?

Son dakika haberine göre 'de il il corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan bilgilendirmede en fazla vakanın 'da görüldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar kendi illerinde durumun ne olduğunu merak ediyor. Peki turizmin gözde şehri 'da corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte yanıtı...

Solunum sistemine zarar veren corona virüsü, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. 21. yüzyılın en büyük salgını olarak görülen bu virüs, dünyada olduğu gibi ülkemizde de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda il bazında vaka sayısını belirtmemişti.

Bakan Koca, ile yaptığı toplatının ardından ilk kez 'de il il kaç corona virüsü vakasının görüldüğünü de açıkladı. Buna göre en fazla vaka, 8 bin 852 kişi ile 'da ortaya çıktı. İstanbul'u 853 vaka ile takip etti.

Vatandaşlar Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası yaşadığı illerdeki vaka sayılarını merak ediyor. Ülkemizde yaz turizminin önemli merkezlerinden sayılan 'da görülen vaka sayısı da en çok aratılan konulardan oldu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il il vaka sayılarına bakıldığında Antalya'da belirlenen corona virüs vaka sayısının 95 olduğu görülüyor.

İŞTE İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Adana 197
Edirne 89
Malatya 49
Adıyaman 26
Elazığ 9
Manisa 65
Ağrı 29
Erzincan 17
Mardin 34
Aksaray 4
Erzurum 86
Mersin 9
Amasya 24
Eskişehir 83
Muğla 43
Ankara 712
Gaziantep 37
Muş 11
Afyon 11
Giresun 61
Nevşehir 18
Antalya 95
Gümüşhane 12
Niğde 3
Ardahan 5
Hakkari 2
Ordu 73

Artvin 15
Hatay 22
Osmaniye 31
Aydın 12
Iğdır 25
88
Balıkesir 87
268
Sakarya 207
8
İzmir 853
Samsun 112
Batman 7
İstanbul 8852
Siirt 32
18
Kahramanmaraş 15
Sinop 31
Bilecik 5
Karabük 10
Sivas 67
Bingöl 8
Karaman 12
Şanlıurfa 11
Bitlis 22
Kars 25
Şırnak 3
Bolu 6
Kastamonu 13
Tekirdağ 101
Burdur 2
109
Tokat 80
Bursa 135
Kırıkkale 22
Trabzon 74
Çanakkale 24
Kırklareli 35
Tunceli 6
Çankırı 13
Kırşehir 4
Uşak 38
Çorum 29
16
Van 26
Denizli 81
5
Yalova: 46
Diyarbakır 26
Konya 584
Yozgat 13
Düzce 21
Kocaeli 410
Zonguldak 112

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 09:01
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