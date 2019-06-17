Kimse Bilmez 2. bölüm fragmanı! Sevda vuruluyor mu?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Başrollerinde Keremcem, Engin Hepileri ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez 2. yeni bölümde yine gerilim ve heyecan dolu anlar yaşanacak. Salı akşamı ekrana gelecek olan Kimse Bilmez'de Ali mi yoksa Uygar mı galip gelecek?



KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜM FRAGMANI

KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlanır.

Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın, Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planlarında yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz. Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.