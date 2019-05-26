Zengin ve Yoksul 8. bölümü ile bu akşam final yapıyor!

Zengin ve Yoksul bu akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel ile Karan'ın mutlu olup olamayacağı merak ediliyor. Karan cezaevine girerek orada bıçaklanıp ölecek mi? Aleyna bildikleri karşısında sessiz mi kalacak yoksa intikam planını mı devreye sokacak? İşte Zengin ve Yoksul'da yaşanacaklar…



ZENGİN VE YOKSUL 8. BÖLÜM FRAGMANI





"Benim için mi döndün?"



Aysel alevler içinde uyanır... Korkuya kapılmış, ne yapacağını bilmez halde, ailesini uyandırmaya çalışır. Karan ise dehşete kapılmış, Aysel'e ulaşmaya çalışıyor... Karan Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak? Peki Aleyna, öcünü almadan duracak mı? Karan, Aysel için cezaevine bile girmeyi göze alır ama onu içerideki tehlikelerden kim koruyacak? Aysel ve Karan, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayabilecekler mi?



ZENGİN VE YOKSUL KONUSU VE OYUNCULARI



İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler… Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli… Ve köprüleri yıkıp atmak isteyen Aysel… Aysel artık zengin akrabalarının sadakalarını almak istemiyor, zengin kuzeni Aleyna'nın eskilerini giymek istemiyor, teyzesi, annesini villadan ağlatıp ağlatıp göndersin istemiyor… Parlamak için bir kıvılcıma bakıyor Aysel. Büyük aşkını, Karan'ı bu yürek yangınının ortasında buluyor.

Karan bir sevdiğini toprağa verdi şimdi de düşmanının mezarını kazıyor. İki genç, intikam için bir aşk komplosu kuruyorlar. Hikayenin belki de en günahsızı, Aleyna Erdemli için. Aysel akrabalık bağlarının sıcaklığıyla öfkenin soğukluğu arasında çırpınırken… Karan da iki aşk arasında kalıyor. Herkesin yenileceği bir savaşta aşk mutlu sona ulaşır mı?

Oyuncular: Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Damla Colbay, Gülcan Arslan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner