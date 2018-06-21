2018 Akdeniz Oyunları başlıyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    2018 başlıyor

    2018 Akdeniz Oyunları başlıyor

    'da düzenlenecek 2018 yarın başlayacak.

    Tarragona kentinde 33 disiplinde gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katılacak.

    Toplam sporcu sayısı Mersin 2013'te 3 bin 64, Pescara 2009'da 3 bin 368 ve Almeria 2005'te 3 bin 214 olarak gerçekleşmişti.

    , Tarragona'da 345 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlı ekip, (419 sporcu) ve 'nın (396 sporcu) ardından en geniş sporcu kafilesiyle oyunlara katılacak üçüncü ülke olacak.

    16 spor tesisinde yapılacak 18. , 1 Temmuz'da sona erecek. Oyunların ilk gününde okçuluk, futbol ve voleybol branşlarında müsabakalar gerçekleştirilecek.

    Geçen yıl düzenlenmesi gereken Akdeniz Oyunları, Tarragona Organizasyon Komitesinin talebi üzerine 1 yıl süreyle ertelenmişti.

    En son Mersin ev sahipliği yaptı
    Akdeniz Oyunları'nın bir önceki organizasyonu, 2013 yılında Mersin'de yapıldı.

    Mersin'deki oyunlarda Türk sporcular 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazandı. Oyunlara İzmir 1971'in ardından ikinci kez ev sahipliği yapan Türkiye, organizasyon tarihindeki en büyük başarısını Mersin'de yakaladı.

    Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sıralamasında ise 310 altın, 214 gümüş ve 239 bronz ile İtalya ve 'nın ardından üçüncü basmakta yer alıyor.

    1. 21.6.2018 10:19
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