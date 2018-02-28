Türkiye Hokey Federasyonundan Mehmetçik'e destek
Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmetçik'e destek vermek üzere Kilis'e gidecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kilis'te yapılacak yönetim kurulu toplantısı ve çeşitli etkinliklerle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadelede görev alan güvenlik güçlerine destek verileceği belirtildi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın da görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2 Mart Cuma günü Kilis'te bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Ülkemiz oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu ülkede yaşayan yediden yetmişe herkesin, tüm hesaplarını bir tarafa bırakıp, tek vücut olma zamanıdır. Bu asil millet, birlik ve beraberliğini bozmazsa, şer odakları hiçbir sinsi emellerine ulaşamayacaklardır. Tarihte, benzeri olayları çok yaşamış bir milletiz, bu zamana kadar birçok badirelerden geçen ülkemiz, bunun da üstesinden alnının akıyla çıkacaktır. Allah, devletimize ve milletimize güç-kuvvet versin, şanlı ordumuzu da çıktığı bu yolda muzaffer kılsın."
Bu arada Avrupa şampiyonu olan Gaziantep Polisgücüspor takımının da ziyarete katılacağı açıklandı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:52
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
Türkiye Hokey Federasyonundan Mehmetçik'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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