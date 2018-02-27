Bolt çocuklar için sahaya çıkacak
Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına iki yılda bir İngiltere'de düzenlenen "Soccer Aid" isimli yardım maçında forma giyecek.
Bolt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "UNICEF adına Soccer Aid yardım etkinliğinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Hazır ol Robbie Williams." ifadesini kullandı.
Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak karşılaşmada, İngiltere takımının kaptanlığını "Soccer Aid" etkinliğinin kurucularından İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Dünya Karması'nın kaptanlığını ise Bolt yapacak.
Yardım maçında, sinema dünyasından Will Ferrell, Woody Harrelson, Mike Myers, şarkıcı Niall Horan ile eski futbolcular Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldinho başta olmak üzere sanat ve spor camiasından birçok ismin sahaya çıkması bekleniyor.
Fiyatları 10 ile 50 sterlin arasında belirlenen ve geliri UNICEF'e bağışlanacak yardım maçının biletleri, Manchester United Kulübünün internet sitesinden satışa sunuldu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Trezaguet Cimbom'a
Toplam 13
Yorum
rodrigez yıllık 1 m euro para alıo sıkıntısız bi o örnek feguli 3750 alıo 4 yılda 15 m euro yapar20 ye satsan zatan 5 i paoka gitçek arti yerine adam alman lazım alsan da 1 milyona bulamazsın
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Gençlik darbesi
Toplam 1
Yorum
başak rakiplerin birbiriyle maç yapmış gs farklı kazanmış başakşehir bu maçı kendi sahanda kazanmalıydı böyle giderse şampiyonluk yine olmaz
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 20
Yorum
UZMAN DR Q7 CEZA ALANINDA PENALTI ALMAK İÇİN ATTI KENDİNİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET VE SEYİRCİYİ KIŞKIRTMAKTAN SARI, VELBUENAYA YAPTIGI DİREKT KIRMIZ
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