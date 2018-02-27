Bolt çocuklar için sahaya çıkacak – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Bolt çocuklar için sahaya çıkacak

    Bolt çocuklar için sahaya çıkacak

    Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet , Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına iki yılda bir İngiltere'de düzenlenen "" isimli yardım maçında forma giyecek.

    Bolt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "UNICEF adına yardım etkinliğinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Hazır ol ." ifadesini kullandı.

    Manchester kentindeki Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak karşılaşmada, İngiltere takımının kaptanlığını "Soccer Aid" etkinliğinin kurucularından İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Dünya Karması'nın kaptanlığını ise Bolt yapacak.

    Yardım maçında, sinema dünyasından Will Ferrell, Woody Harrelson, Mike Myers, şarkıcı Niall Horan ile eski futbolcular , , Luis Figo, Ronaldinho başta olmak üzere sanat ve spor camiasından birçok ismin sahaya çıkması bekleniyor.

    Fiyatları 10 ile 50 sterlin arasında belirlenen ve geliri UNICEF'e bağışlanacak yardım maçının biletleri, Kulübünün internet sitesinden satışa sunuldu.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:59
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