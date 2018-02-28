Bakan Bak, Spor İl Müdürleri ile bir araya geldi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Müdürleri ile bir araya geldi

    Bakan Bak, Spor İl Müdürleri ile bir araya geldi

    Gençlik ve Spor Bakanı , 81 ilin ve Müdürleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık merkez binasında düzenlenen toplantıda gençlik, spor alanındaki çalışmalar ile projeler değerlendirildi.

    İllerdeki sportif altyapı ve gençlik çalışmaları hakkında bilgi alan , il müdürleriyle ayrı ayrı konuşarak, devam eden ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

    İl müdürlerinin sürekli sahada gençler ve sporcularla iç içe olmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bak, tesislerin ihtiyaçlarının ve yatırımların hassas bir şekilde takip edilmesi talimatını verdi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak, Spor İl Müdürleri ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN