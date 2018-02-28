Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık merkez binasında düzenlenen toplantıda gençlik, spor alanındaki çalışmalar ile projeler değerlendirildi.
İllerdeki sportif altyapı ve gençlik çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Bak, il müdürleriyle ayrı ayrı konuşarak, devam eden ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımlara dair değerlendirmelerde bulundu.
İl müdürlerinin sürekli sahada gençler ve sporcularla iç içe olmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bak, tesislerin ihtiyaçlarının ve yatırımların hassas bir şekilde takip edilmesi talimatını verdi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
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Talisca için Monaco iddiası
Toplam 5
Yorum
forever1903 bonservisini alip senelik 5 milyon teklif edersen belki kalir, yoksa zor, ama bu adamin 40-50 milyonlara satilma imkani var
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 1
Yorum
anl gs ın her seyı saıbelı
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Geceye damga vuran göbek!
Toplam 1
Yorum
pomak konu galatasaray olunca hiç ayrıntı kaçmıyor,nedir bu düşmanlık niçin bunlar oluyor anlamış değilim,tarafsız olun tarafsız..
Bakan Bak, Spor İl Müdürleri ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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