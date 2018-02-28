"Wings for Life World Run" organizasyonu
Omurilik felcine dikkati çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili bilimsel araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"da geçen yıl tekerlekli sandalye ile yarışan ve birinciliğe ulaşan Aron Anderson, omurilik felçlilerine tedavi geliştirmek için düzenlenen bu dev etkinlikte emeği geçen herkese minnettar olduğunu bildirdi.
Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak bulmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek ve Türkiye'de İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Wings for Life World Run" koşuşu, 6 Mayıs'ta dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak. Geçen 4 yılda 20 milyon 600 bin avronun toplandığı etkinlik için kayıtlar "www.wingsforlifeworldrun.com/tr" adresinden devam ediyor.
Geçirdiği felç nedeniyle yarışa tekerlekli sandalyesiyle katılan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan Aron Anderson, yaptığı açıklamada, geçen sene Dubai'deki yarışta çok sıcak havada mücadele ettiğini belirtti.
İsveçli sporcu, 60. kilometreden sonra yorgunluğunun arttığını aktararak, şunları kaydetti:
"Bir yandan yolla mücadele ediyor, bir yandan da 'şimdi lider oldun' veya 'liderliği kaybettin' mesajlarıyla motivasyonumu sağlam tutmaya çalışıyordum. Omurilik felçlilerine tedavi geliştirmek için düzenlenen bu dev etkinlikte emeği geçen herkese minnettarım. Bir gün yeniden ayağa kalkıp yürüyebilecek miyim bilmiyorum ama eğer bir gün bu gerçekleşirse neler hissedeceğimi kelimelerle anlatmam mümkün değil."
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
"Wings for Life World Run" organizasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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