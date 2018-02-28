"Wings for Life World Run" organizasyonu – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    "Wings for " organizasyonu

    "Wings for <a href="/index/life-world-run?id=3bf30d80-1ced-4f83-9313-cd8a157a73ea" class="" rel="tag">Life World Run</a>" organizasyonu

    Omurilik felcine dikkati çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili bilimsel araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Wings for "da geçen yıl tekerlekli sandalye ile yarışan ve birinciliğe ulaşan , omurilik felçlilerine tedavi geliştirmek için düzenlenen bu dev etkinlikte emeği geçen herkese minnettar olduğunu bildirdi.

    Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak bulmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek ve 'de 'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Wings for " koşuşu, 6 Mayıs'ta dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak. Geçen 4 yılda 20 milyon 600 bin avronun toplandığı etkinlik için kayıtlar "www.wingsforlifeworldrun.com/tr" adresinden devam ediyor.

    Geçirdiği felç nedeniyle yarışa tekerlekli sandalyesiyle katılan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan , yaptığı açıklamada, geçen sene Dubai'deki yarışta çok sıcak havada mücadele ettiğini belirtti.

    İsveçli sporcu, 60. kilometreden sonra yorgunluğunun arttığını aktararak, şunları kaydetti:

    "Bir yandan yolla mücadele ediyor, bir yandan da 'şimdi lider oldun' veya 'liderliği kaybettin' mesajlarıyla motivasyonumu sağlam tutmaya çalışıyordum. Omurilik felçlilerine tedavi geliştirmek için düzenlenen bu dev etkinlikte emeği geçen herkese minnettarım. Bir gün yeniden ayağa kalkıp yürüyebilecek miyim bilmiyorum ama eğer bir gün bu gerçekleşirse neler hissedeceğimi kelimelerle anlatmam mümkün değil."

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
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