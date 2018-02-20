Bennell'a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza
Eski teknik direktör Barry Bennell, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası aldı.
Liverpool Kraliyet Mahkemesi, 1979-1991 yıllarında İngiltere'de Manchester City ve Crewe Alexandra genç takımlarında görev yaptığı sırada 50 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Barry Bennell'i suçlu buldu. 64 yaşındaki eski teknik direktör, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıllarda Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamıştı.
2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:31
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Muslera yolcu
Toplam 5
Yorum
Berk Bu meslera eski muslera değil artık sürekli her maçta gol yiyen biri oldu artık fabri bile musleradan daha iyi bence muslera bir an önce git
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Fernando Reges'in dönüş tarihi belli oldu!
Toplam 7
Yorum
Terim yaşlanmış En iyi 11 bizde idi derbi alamadı diye Tudor u yolladık. Aykut Ekicisiz, Jansensiz 17 maç rvp ve fernandao suz bazen saldadosuz! Peki biz!
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Önce kafada yenecek
Toplam 10
Yorum
cem hoca harbi çok kurnazsın hep sağa sola çamur at sonra mağdurum garibim halleri eskidi bu numaraların
Bennell'a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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