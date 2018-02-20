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    20 Şubat 2018, Salı
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    Bennell'a suçundan 31 yıl ceza

    Bennell'a <a href="/index/cinsel-istismar?id=fe914318-a03d-4a72-82df-2b024331ede8" class="" rel="tag">cinsel istismar</a> suçundan 31 yıl ceza

    Eski teknik direktör , çocuklara yönelik suçundan 31 yıl hapis cezası aldı.

    Liverpool Kraliyet Mahkemesi, 1979-1991 yıllarında İngiltere'de ve Crewe Alexandra genç takımlarında görev yaptığı sırada 50 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 'i suçlu buldu. 64 yaşındaki eski teknik direktör, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Geçen yıllarda Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward, futbola başladığı dönemde teknik direktör 'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamıştı.

    2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:31
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