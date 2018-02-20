Sloven sporcuda doping çıktı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Slovenyalı buz hokeyci Ziga Jeglic'i men etti.
CAS'tan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "fenoterol" maddesi kullandığı tespit edilen Jeglic'in, 23. Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği belirtildi. Açıklamada, Sloven sporcunun dopingli madde kullandığını itiraf ederek iş birliğine gittiği ve hakkındaki cezanın daha sonra verileceği de ifade edildi.
Bu olayın ardından Ziga Jeglic, erkekler buz hokeyinde Slovenya'nın kadrosundan çıkarıldı. 29 yaşındaki sporcu, takımının ön eleme turundaki üç maçında da forma giymişti.
PyeongChang 2018'de, Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito ile bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii'nin doping testleri pozitif çıkmıştı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:16
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Bu Fatih Terim değil!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ GÖZTEPELİ, GENÇLERLİ, 2 TRABZONLU,PEPE, DENAYER,KAYSERİLİNİN JOHSENE YAPTIGI YÜZDE YÜZ PENALTI VE KIRMIZI KARTLAR ALPERİN HAKSIZ ATILIŞI EEE
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Özkahya infiali
Toplam 10
Yorum
UZMAN HAKEM CÜNEYT ÇAKIR JOHSENNİN BUZ GİBİ GOLÜNÜ VERMEDİ ÜSTELİK DENAYERİN YÜZDE YÜZ KIRMIZI KARTINI VERMEDİ YOKSA DUMAN OLMUŞTUNUZ ŞİMDİ KONUŞMAYIN
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 16
Yorum
gs rakip kaleciye top gelmiyor ne beraberliği mıyıl mıyıl paslaşıyoruz zaten 2 pas sonra top hep taç atısında
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